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15.11.2019 - 07:50 |

Yazın Bodrum kışın İstanbul

Ali Sayar’ın işletmeciliğini yaptığı, aynı zamanda DJ performansıyla sahne aldığı Chin Chin, cemiyetin ünlü isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

Yazın Bodrum kışın İstanbul

Ali Sayar’ın işletmeciliğini yaptığı, aynı zamanda DJ performansıyla sahne aldığı Chin Chin, cemiyetin ünlü isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Şık atmosferi, lezzetli mutfağı ve gece kulübüne dönüşebilen konseptiyle öne çıkan mekanda Sayar, önceki akşam konuklarını eğlendirdi. Yazın Bodrum’da, kışın ise İstanbul’da müdavimlerini ağırlayan Sayar’ı son sahnesinde dinlemeye gelenler arasında, Figen-Fatih Kıral, Çiğdem-Mithat Erdem, Hülya-Başar Hacısüley-manoğlu, Şale-Jan Klod Kayuka, Burak-Öznur Yakın, Esen-Alper Ziyal, Esra Öztürk, Meral Kosif, Neylan Vardar, Atasay Kamer ve Narin Akçelik yer aldı.

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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