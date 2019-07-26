MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeYazlık Gülben
26.07.2019 - 11:25

Yazlık Gülben

“Müsaadenle” isimi single çalışmasıyla yaz boyu en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan Gülben Ergen, Bodrum'daki evinde çocuklarıyla baş başa tatiline devam ediyor.

Yazlık Gülben

Bir yandan yeni albümün repertuar çalışmalarını sürdüren Gülben Ergen, stüdyo öncesi çocuklarıyla bol bol enerji depoluyor. Sevenlerine sürprizler hazırladığını söyleyen Gülben Ergen'in yeni albümünde Sezen Aksu, Deniz Seki, Onur Mete, Fettah Can, Derya Uluğ, Ayla Çelik ve Ersay Üner'in de şarkıları bulunuyor.

Bugüne kadar 10 albüm 4 single çıkaran Gülben Ergen, hayranlarının yaptığı “Albüm mü single mı?” sorulu ankete sosyal medyasından “albüm” cevabını verdi.

26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sezer’den ‘Hadi Sor’

Sezer’den ‘Hadi Sor’

22 yıl sonra ‘Bi Daha’!

22 yıl sonra ‘Bi Daha’!

Hayranına sürpriz teklif

Hayranına sürpriz teklif

Nurgül Yeşilçay'dan Ege'ye veda

Nurgül Yeşilçay'dan Ege'ye veda

Sıradaki Haber