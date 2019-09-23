23.09.2019 - 11:22 |
Yedi aylık hamile Tülin Şahin kaç kilo aldı?
İlk bebeğini kucağına almak gün sayan Tülin Şahin, hamileliğinde 7 ayı geride bıraktı. Ünlü manken, hakkında merak edilenleri Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına anlattı.
- Yedi aylık hamileyim, kızım olacak. Birkaç isim belli, ama karar veremedik. Aşerme enteresan bir şekilde yok. Eşim bana çok iyi bakıyor, sağ olsun. Klasik erik olayı olmadı. Şu ana kadar 9-10 kilo aldım.
- Bulantılarım başlarda o kadar çok olmadı, dördüncü aydan itibaren başladı. Bende unutkanlık başladı. Çantamdaki rujun olmaması çok önemsiz, anahtar önemli. 5-6 tane anahtar yaptırdım.