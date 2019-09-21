21.09.2019 - 14:06 |
Yedi konserden 1 milyon 750 bin TL
Ajda Pekkan, Türkiye turnesine hazırlanıyor. Gişe Organizasyon'un düzenlediği konser serisi kapsamında 7 şehirde sahneye çıkacak olan Süperstar'ın, konser başına 250 bin TL alacağı iddia edildi.
Posta'nın haberine göre; 7 konser için 7 kıyafet diktiren Ajda Pekkan, kostümlerine 200 bin TL ödeyecek. Konserlerden toplam 1 milyon 750 bin TL kazanacak olan Süperstar'ın ilk durağı, 23 Eylül'de Denizli. Usta sanatçı, finali ise 19 Kasım'da Konya'da yapacak.