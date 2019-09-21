Yedi konserden 1 milyon 750 bin TL

Posta'nın haberine göre; 7 konser için 7 kıyafet diktiren Ajda Pekkan, kostümlerine 200 bin TL ödeyecek. Konserlerden toplam 1 milyon 750 bin TL kazanacak olan Süperstar'ın ilk durağı, 23 Eylül'de Denizli. Usta sanatçı, finali ise 19 Kasım'da Konya'da yapacak.