MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeYedi konserden 1 milyon 750 bin TL
21.09.2019 - 14:06 |

Yedi konserden 1 milyon 750 bin TL

Ajda Pekkan, Türkiye turnesine hazırlanıyor. Gişe Organizasyon'un düzenlediği konser serisi kapsamında 7 şehirde sahneye çıkacak olan Süperstar'ın, konser başına 250 bin TL alacağı iddia edildi.

Yedi konserden 1 milyon 750 bin TL

Posta'nın haberine göre; 7 konser için 7 kıyafet diktiren Ajda Pekkan, kostümlerine 200 bin TL ödeyecek. Konserlerden toplam 1 milyon 750 bin TL kazanacak olan Süperstar'ın ilk durağı, 23 Eylül'de Denizli. Usta sanatçı, finali ise 19 Kasım'da Konya'da yapacak.

    21 Eylül 2019 Magazin Bülteni21 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gülben Ergen'in alışveriş keyfi

    Gülben Ergen'in alışveriş keyfi

    Berna Koraltürk, 'Şampiyon'da

    Berna Koraltürk, 'Şampiyon'da

    Kadir Doğulu: Kadına 'Şort giyme, oraya gitme, bunu yapma' demek delikanlılık değil

    Kadir Doğulu: Kadına 'Şort giyme, oraya gitme, bunu yapma' demek delikanlılık değil

    Doktorundan Bergüzar Korel'e sahne yasağı!

    Doktorundan Bergüzar Korel'e sahne yasağı!

    Sıradaki Haber