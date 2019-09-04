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04.09.2019 - 16:11

Yeğeni ile çocukluğuna döndü

Başrollerinde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’in yer aldığı 'Annem' filminde, Özge Gürel’in çocukluğunu yeğeni Pera Semiz canlandırdı.

Yeğeni ile çocukluğuna döndü

Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, yapımcılığını HANN ve Motion Content Group’un üstlendiği, bir anne–kızın dramını konu alan 'Annem' filminde; Özge Gürel’in çocukluğunu 7 yaşındaki yeğeni Pera Semiz oynadı.

20 Eylül’de vizyona girecek filmde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel ile birlikte Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fulya Özcan, Zuhal Acar, Tuğçe Karabayır rol alıyor.

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