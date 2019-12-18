18.12.2019 - 10:08 |
'Yemekteyiz'de diskalifiye şoku!
Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Yemekteyiz' hafta içi her gün ekranlara geliyor. Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı yemek yarışmasının bugünkü bölümünde diskalifiye şoku yaşanabilir.
Tv8'in sevilen yemek yarışması Yemekteyiz'de her hafta birbirinden iddialı beş yarışmacı yer alıyor. Tartışmalarıyla sık sık gündem olan yarışmada, çarşamba günü gerilim iyice artacak.
Yarışmanın yeni bölümünde; ev sahibi Leyla Duman'ın misafirlerine olan tavırları ve sofrada yaşanan tartışmaların ardından, Esma Yavuzyiğit ve Emine Sürsavur masayı terk edecek. Ardından sofraya Seda Hanım için tekrar oturan yarışmacılardan Emine Sürsavur'ın gözyaşları içinde "Ben diskalifiye olacağım" demesi herkesi şaşırttı.
Durumu anlayamayan Seda Sayan'ın "E ne olacak şimdi? Karar diskalifiye mi?" sözleri ise merak uyandırdı.
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