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26.01.2020 - 08:43 |

‘Yemekteyiz'deki aşçı yarışmacının itirafı'

TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan 'Seda Sayan’la Yemekteyiz' gerek yarışmacıları gerek tartışmalarıyla sık sık gündeme geliyor.

‘Yemekteyiz'deki aşçı yarışmacının itirafı'

Yazarlarımızdan Ali Eyüboğlu da bu konuyu, bugünkü yazısına ‘Yemekteyiz'deki aşçı yarışmacının itirafı' başlığıyla taşıdı. İşte o yazı:

TV8’deki ‘Seda Sayan’la Yemekteyiz’de cuma günü haftanın finali vardı. Beş yarışmacı kadından üçü aşçıydı. Onlardan biri Filiz Serttaş’tı. Rakiplerinden
18, Sayan’dan sekiz puanla haftanın üçüncüsü seçilen Serttaş’ın yaptığı şu itiraf, ekranlardaki yemek programlarını en iyi özetleyen türdendi:

“Kimsenin yemekten anladığı yok. Yaptığım çorbanın yanlış olduğunu kimse fark etmedi. İçindeki malzemeyi anlamadılar. Olması gereken bir çorba gibi yorumladılar. Gayet de güzel beğendiler. Onlara çok iyi yutturdum çorbayı.”

Yemek yapma sırası kendine geldiği gün pazara alışverişe giderken listesinde yapacağı çorba için kırmızı mercimeğin de bulunduğunu, almayı unutunca evdeki malzemelerle hazırladığı çorbadaki eksikliği, anaokulu öğretmeniyle ev hanımının anlamaması normal, ama iki aşçının fark etmemesi tuhaf! 

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    Cadde Yazarları

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