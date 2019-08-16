‘Yeni bir bakış açısı getirdik’

Senaryosunu Bilal Akçay yazdığı projenin, yönetmenliğini ise Nuri Yıldız üstleniyor. Başrolünü İsmail Baki Tuncer’in üstlendiği projede, Fırat Sobutay, Zerrin Sümer, Metin Yıldız, Hilmi Erdem, Alay Cihan, Barbaros Dikmen ve Hakan Çankaya gibi pek çok isim yer alıyor. Yapımcı Onur Erkan, ‘Sabit Kanca’ serisine yeni bir anlayış ve bakış açısı getirdiklerini söyledi.