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16.08.2019 - 07:50

‘Yeni bir bakış açısı getirdik’

Filmod Prodükisyon’un ikinci uzun metraj komedi filmi ‘Sabit Kanca: Son Soru’nun İstanbul çekimleri tamamlandı.

‘Yeni bir bakış açısı getirdik’

Senaryosunu Bilal Akçay yazdığı projenin, yönetmenliğini ise Nuri Yıldız üstleniyor. Başrolünü İsmail Baki Tuncer’in üstlendiği projede, Fırat Sobutay, Zerrin Sümer, Metin Yıldız, Hilmi Erdem, Alay Cihan, Barbaros Dikmen ve Hakan Çankaya gibi pek çok isim yer alıyor. Yapımcı Onur Erkan, ‘Sabit Kanca’ serisine yeni bir anlayış ve bakış açısı getirdiklerini söyledi.

15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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