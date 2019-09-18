MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Yeni bir iş, yeni heyecan beni bekliyor'
18.09.2019 - 12:29 |

'Yeni bir iş, yeni heyecan beni bekliyor'

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

'Yeni bir iş, yeni heyecan beni bekliyor'

Akşam üzeri geldiği AVM’de yeni başlayacak dizisinin toplantısından çıktığını söyleyen Hazal Filiz Küçükköse, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi. Başarılı oyuncu, "Yakın zamanda dizinin çekimlerine başlayacağız. Yeni bir iş, yeni heyecan beni bekliyor. Bugün de yönetmenim ile görüştüm. Her şey gayet yolunda, önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacağız" dedi.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

Bronz Özlem

Bronz Özlem

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

Sıradaki Haber