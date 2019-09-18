Akşam üzeri geldiği AVM’de yeni başlayacak dizisinin toplantısından çıktığını söyleyen Hazal Filiz Küçükköse, kendine yöneltilen sorulara cevap verdi. Başarılı oyuncu, "Yakın zamanda dizinin çekimlerine başlayacağız. Yeni bir iş, yeni heyecan beni bekliyor. Bugün de yönetmenim ile görüştüm. Her şey gayet yolunda, önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacağız" dedi.