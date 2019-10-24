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24.10.2019 - 07:50 |

Yeni bir Selena...

Selena Gomez, 2015 yılında çıkan son albümü ‘Revival’ın ardından, yeni şarkısı ‘Lose You To Love Me’yi (Kendimi Sevmek İçin Seni Kaybetmek) müzikseverlerle buluşturdu.

Yeni bir Selena...

Selena Gomez, 2015 yılında çıkan son albümü ‘Revival’ın ardından, yeni şarkısı ‘Lose You To Love Me’yi (Kendimi Sevmek İçin Seni Kaybetmek) müzikseverlerle buluşturdu. 27 yaşındaki şarkıcı, iPhone 11 Pro ile siyah-beyaz çektiği klibi, sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Bu projede son yıllarda yaşadıklarımdan ilham aldım. Hayatımın iniş-çıkışlarında yanımda olduğunuz için hepinize teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

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