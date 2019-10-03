‘Yeni çalışmalar olacak’

Bir mekanda kahvaltı yapan ikiliye, El Roman'ın menajeri de eşlik etti. Kahvaltı sonrası mekandan ayrılan üçlü, bir binanın girişinde objektiflere poz verdi.



Meltem Anastasia ile birlikte güzel bir projeye imza attıklarını ifade eden El Roman, "Yeni çalışmalarımız olacak. Güzel bir şarkı için çalışıyorum" diye konuştu. SEÇKİN ŞENVARDAR