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HaberlerCadde‘Yeni çalışmalar olacak’
03.10.2019 - 08:31 |

‘Yeni çalışmalar olacak’

Şarkıcı Rafet El Roman, 'Biliyorum Sensin O' şarkısında düet yaptığı müzisyen Meltem Anastasia ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

‘Yeni çalışmalar olacak’

Bir mekanda kahvaltı yapan ikiliye, El Roman'ın menajeri de eşlik etti. Kahvaltı sonrası mekandan ayrılan üçlü, bir binanın girişinde objektiflere poz verdi.

Meltem Anastasia ile birlikte güzel bir projeye imza attıklarını ifade eden El Roman, "Yeni çalışmalarımız olacak. Güzel bir şarkı için çalışıyorum" diye konuştu. SEÇKİN ŞENVARDAR

3 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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