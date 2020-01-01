Yeni film yolda

Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un başrolünü paylaştığı ‘9 Kere Leyla’nın çekim hazırlıkları İstanbul’da başladı. Yönetmen Ezel Akay ve oyuncular, okuma provası için Beykoz’daki çekim mekanı olan villada bir araya geldi.