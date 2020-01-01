01.01.2020 - 07:50 |
Yeni film yolda
Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un başrolünü paylaştığı ‘9 Kere Leyla’nın çekim hazırlıkları İstanbul’da başladı.
Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un başrolünü paylaştığı ‘9 Kere Leyla’nın çekim hazırlıkları İstanbul’da başladı. Yönetmen Ezel Akay ve oyuncular, okuma provası için Beykoz’daki çekim mekanı olan villada bir araya geldi.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.