28.11.2019 - 07:50 |
‘Yeni hayat çok güzel’
Geçtiğimiz hafta kızı Vina’yı kucağına alan Müge Boz, eşi ve bebeğiyle çektirdiği selfie’yi Instagram’dan paylaştı.
Geçtiğimiz hafta kızı Vina’yı kucağına alan Müge Boz, eşi ve bebeğiyle çektirdiği selfie’yi Instagram’dan paylaştı. Yeni hayatlarının çok güzel olduğunu söyleyen oyuncu, “Daha parlak, daha ışıklı oldu ailemiz... İyi ki anne-baba olarak bizi seçtin, aramıza katıldın bir tanem” notunu düştü.
70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?