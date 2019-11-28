‘Yeni hayat çok güzel’

Geçtiğimiz hafta kızı Vina’yı kucağına alan Müge Boz, eşi ve bebeğiyle çektirdiği selfie’yi Instagram’dan paylaştı. Yeni hayatlarının çok güzel olduğunu söyleyen oyuncu, “Daha parlak, daha ışıklı oldu ailemiz... İyi ki anne-baba olarak bizi seçtin, aramıza katıldın bir tanem” notunu düştü.