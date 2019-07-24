Yeni ilişkiye henüz hazır değil

Bradley Cooper ile ilişkisinden 2 yaşında bir kızı bulunan Irina Shayk, Cooper ile anne-baba olmaya devam ettiklerini ancak başka bir ilişkilerinin bulunmadığını söyledi. Ünlü modele yakın bir kaynak ''Irina şu an için yeni bir ilişkiye hazır değil. Gelecek ne getirir bilinmez ama şu an bir ilişki yaşamayı düşünmüyor. Bradley ile ilişkileri oldukça yorucuydu, birbirlerini göremeden bir ilişki yaşıyorlardı. Bradley şu anda kariyeri için bütün fırsatları değerlendiriyor ama bu ilişki yaşamaları için oldukça olumsuz şartlar oluşturdu'' açıklamasında bulundu.