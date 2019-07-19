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19.07.2019 - 08:00

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Hande Yener, sanat hayatının 19’uncu yılına özel ‘Krema’ single’ını çıkardı.

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Yeni parçasının fotoğraf çekimi için geçtiğimiz günlerde objektif karşısına geçen şarkıcı, tarzını da değiştirdi. Yener, Aytekin Yalçın imzalı kareleriyle, hayranlarından olumlu tepkiler aldı.

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Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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