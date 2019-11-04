MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriYeni imaj!
04.11.2019 - 07:50 |

Yeni imaj!

Yapımcılığını UNG Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı’nın oturduğu ‘Feride’ye konuk oyuncu olarak katılan Seda Güven, yeni imajıyla çok konuşulacak.

Yeni imaj!

Yapımcılığını UNG Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı’nın oturduğu ‘Feride’ye konuk oyuncu olarak katılan Seda Güven, yeni imajıyla çok konuşulacak. Sahne aralarında oyuncu arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşayan Güven,”Film, sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak” dedi.

3 Kasın 2019 Magazin Bülteni3 Kasın 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni imaj!

Yeni imaj!

Önce yemek, sonra sinema

Önce yemek, sonra sinema

Dört oktavlık sesini tescilletti

Dört oktavlık sesini tescilletti

Herkese Eğitim Platformu’ndan ikinci kütüphane

Herkese Eğitim Platformu’ndan ikinci kütüphane

Sıradaki Haber