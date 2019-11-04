Yeni imaj!

Yapımcılığını UNG Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı’nın oturduğu ‘Feride’ye konuk oyuncu olarak katılan Seda Güven, yeni imajıyla çok konuşulacak. Sahne aralarında oyuncu arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşayan Güven,”Film, sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak” dedi.