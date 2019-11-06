Yeni iş birliğine görkemli davet

H&M, bu yıl tasarımcı iş birliğini; özgür ruhu, farklı tasarımları ve sofistike havasıyla öne çıkan Paris merkezli tasarımcı Giambattista Valli ile gerçekleştirdi. Global lansmanı Roma’da, Palazzo Doria Pamphilj’de dünyaca ünlü birçok seçkin ismin katılımıyla gerçekleşen koleksiyon, Tersane İstanbul Haliç’te görkemli bir davetle, Türk moda dünyasına tanıtıldı.









H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu ve iletişim müdürü Pelin Atay Kuran’ın ev sahipliğini yaptığı etkinliğe; Arzu Sabancı, Yonca Ebüzziya, Elif Edes Tapan, Aslı Kuseyrioğlu, Rachel Araz Kiresepi, Harika Güral, Zeynep Üstünel, Işıl Reçber, Meltem Kazaz, Gamze Keçeli, Ece Sükan, Begüm Kütük ve Tanem Sivar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tanıdık sima katıldı.









Davetliler geceye, Nova Norda’nın özel sahnesiyle başlayarak, DJ setinde Şirin Ediger’in canlı performansıyla dans ederek, devam etti.







