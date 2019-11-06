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06.11.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Yeni iş birliğine görkemli davet

H&M’in yeni tasarımcı iş birliği ‘Giambattista Valli x H&M’ koleksiyonu, Tersane İstanbul’da gerçekleşen özel bir davetle tanıtıldı

Yeni iş birliğine görkemli davet

H&M, bu yıl tasarımcı iş birliğini; özgür ruhu, farklı tasarımları ve sofistike havasıyla öne çıkan Paris merkezli tasarımcı Giambattista Valli ile gerçekleştirdi. Global lansmanı Roma’da, Palazzo Doria Pamphilj’de dünyaca ünlü birçok seçkin ismin katılımıyla gerçekleşen koleksiyon, Tersane İstanbul Haliç’te görkemli bir davetle, Türk moda dünyasına tanıtıldı.

Yeni iş birliğine görkemli davet



H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu ve iletişim müdürü Pelin Atay Kuran’ın ev sahipliğini yaptığı etkinliğe; Arzu Sabancı, Yonca Ebüzziya, Elif Edes Tapan, Aslı Kuseyrioğlu, Rachel Araz Kiresepi, Harika Güral, Zeynep Üstünel, Işıl Reçber, Meltem Kazaz, Gamze Keçeli, Ece Sükan, Begüm Kütük ve Tanem Sivar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tanıdık sima katıldı.

Yeni iş birliğine görkemli davet



Davetliler geceye, Nova Norda’nın özel sahnesiyle başlayarak, DJ setinde Şirin Ediger’in canlı performansıyla dans ederek, devam etti.

Yeni iş birliğine görkemli davet


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