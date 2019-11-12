Yeni kitabı raflarda

Nilgün Belgün’ün, ‘Hayatla Geçinmeyi Seçtim’ adını verdiği kitabı, TÜYAP’ta gerçekleştirilen imza gününün ardından, raflardaki yerini aldı. Sanatçının “Benim yolum mutluluk. O yol, kendini tanımaktan geçiyor. Neyi isteyip, istemediğini bilmekten… Mutluluk dediğin bir seçim. Ben yaşamımı kolaylaştırmayı, dolayısıyla da bu hayatla geçinmeyi seçtim” sözleriyle anlattığı eseri, Mona Kitap’tan okuyucularla buluştu. Gazeteci İpek Durkal sordu, Belgün tecrübelerinden örnekler

vererek, mutluluğun ne olduğunu anlattı.