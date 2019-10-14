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14.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Yeni koleksiyon görücüye çıktı

Join Us, 2020 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nu özel bir defileyle, modaseverlerin beğenisine sundu.

Yeni koleksiyon görücüye çıktı

44 yıllık tecrübesini son trendlerle birleştiren Join Us, 2020 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, Morini’de düzenlenen özel bir defileyle görücüye çıktı. Markanın kurucusu Ebru Çankaya; Join Us’ın özgün tasarımlarının, en şık ve trend kıyafetleriyle, ulaşılabilir lüks olarak, kadın giyim modasına yön vermeye devam edeceğini vurguladı. ‘Be Your Best’ (Kendinin En İyisi Ol) sloganıyla yola çıkan markanın defilesinde, kiremit, kırmızı, fuşya, krem ve siyah renklerin ön plana çıktığı görüldü.
Davete katılanlar arasında; Sitare Kalyoncuoğlu, Ahu Orakçıoğlu, Figen Kıral, Ayşegül Hotiç, Yasemin Kurttepeli, Aslıhan Abacı, Buket Taşdelen, Berrin Ak, Reyhan İpekel, Yelda Güral, Hakan Akkaya, Petek Ertüre ve Yelda Tiftik gibi iş, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda tanıdık sima katıldı.

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