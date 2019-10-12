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12.10.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Yeni konsepte tam puan!

Vakkorama, Akmerkez’de açtığı yeni mağazasında iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini ağırladı

Yeni konsepte tam puan!

Moda, sanat ve sporu yaşam tarzı haline getirenlerin buluşma noktası Vakkorama, Akmerkez’de farklı bir konsepte imza attı. Bu kapsamda önceki akşam Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem-Ronit Hakko ev sahipliğinde verilen davete, Sima Lodrik, Fery-Alberto Elhadef, Esra-Raif Dinçkök ve Erol Tabanca’nın da aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı. Renkli etkinlik alanı, DJ kabininden yayılan performansla dünyaca ünlü markaları buluşturan firmaya, Vakkorama Cafe ve V2K Designers’ın eşlik ettiğini belirten Cem Hakko, “Sezonun en cazibeli tasarım ürünleri, limited edition koleksiyonları, teknoloji ve tasarımın birleştiği bir mekan yarattık” diye konuştu.

Yeni konsepte tam puan

Yeni konsepte tam puan

 

12 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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