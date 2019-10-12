Yeni konsepte tam puan!

Moda, sanat ve sporu yaşam tarzı haline getirenlerin buluşma noktası Vakkorama, Akmerkez’de farklı bir konsepte imza attı. Bu kapsamda önceki akşam Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem-Ronit Hakko ev sahipliğinde verilen davete, Sima Lodrik, Fery-Alberto Elhadef, Esra-Raif Dinçkök ve Erol Tabanca’nın da aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı. Renkli etkinlik alanı, DJ kabininden yayılan performansla dünyaca ünlü markaları buluşturan firmaya, Vakkorama Cafe ve V2K Designers’ın eşlik ettiğini belirten Cem Hakko, “Sezonun en cazibeli tasarım ürünleri, limited edition koleksiyonları, teknoloji ve tasarımın birleştiği bir mekan yarattık” diye konuştu.