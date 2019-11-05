Yeni mekan heyecanı

Simay Bülbül, tüm markalarını aynı çatı altında topladığı konsept mekanı, ‘Perveran’ı, Seyrantepe sanayi bölgesinde hizmete açtı. Tasarımcıyı, bu özel gününde, Burcu Kara, Tanem Sivar, Mehtap Elaidi ve Tamer Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu dostları yanlız bırakmadı. Moda ve dekorasyon koleksiyonlarının yanında konuklarını restoranla karşılayacağını belirten Bülbül, “Geçmişin sanat ve zanaat birikimi, özgün tasarımlar ve lezzet şölenini bir araya getirdim” diye konuştu.