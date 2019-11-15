Yeni modeller

İsviçreli saat markası Longines, marka direktörü Özlem Kıroğlu Geylan ev sahipliğinde düzenlediği davette, yeni modellerini tanıttı. Glens Restaurant’taki etkinliğe, aralarında Dila Tarkan ve Arzu Kunt’un da bulunduğu ünlü isimler katıldı. Dinamik çizgilerin başrolde olduğu tasarımları inceleyen konuklar, canlı müzik eşliğinde renkli anlar yaşadı.



