Yeni sevgiliyle bayram tatilinde

İşleri gereği Miami-İstanbul arasında mekik dokuyan Baran Süzer sevgililerini hep yabancı modeller arasından seçiyor.

Geçen yıl Çek manken Sabina Savodna ile aşk yaşayan Baran Süzer önceki yıllarda da Brezilyalı, İtalyan, İspanyol, Fransız ve Rus güzellerle görüntülenmişti. (Müge Dağıstanlı-Posta)