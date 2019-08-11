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11.08.2019 - 12:39

Yeni sevgiliyle bayram tatilinde

Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer ile yeni sevgilisi Portekizli model Alina Boyko önceki gün İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde görüntülendi.

Yeni sevgiliyle bayram tatilinde

İşleri gereği Miami-İstanbul arasında mekik dokuyan Baran Süzer sevgililerini hep yabancı modeller arasından seçiyor.

Geçen yıl Çek manken Sabina Savodna ile aşk yaşayan Baran Süzer önceki yıllarda da Brezilyalı, İtalyan, İspanyol, Fransız ve Rus güzellerle görüntülenmişti. (Müge Dağıstanlı-Posta)

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.
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