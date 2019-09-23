Yeni sezon açılışı

Mekanın eğlence direktörü Kemal Üşenmez’in ev sahipliğindeki davete, Aynur Aydın, Ece Gürsel, Dilan Çıtak Tatlıses ve Turaç Berkay gibi isimler katıldı. Şef Emre İnanır imzalı yeni menüsüyle misafirlerini sürpriz lezzetlerle ağırlayacak mekan, birbirinden farklı isimlerin performanslarıyla da eğlenceyi yeniden yorumlayacak. Açılışa katılan Aynur Aydın, önümüzdeki günlerde Aila’da performans sergileyeceğinin müjdesini verdi.