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23.09.2019 - 07:50 |

Yeni sezon açılışı

Fairmont Quasar İstanbul’un bahçe katındaki Aila, yeni sezon açılışını gerçekleştirdi.

Yeni sezon açılışı

Mekanın eğlence direktörü Kemal Üşenmez’in ev sahipliğindeki davete, Aynur Aydın, Ece Gürsel, Dilan Çıtak Tatlıses ve Turaç Berkay gibi isimler katıldı. Şef Emre İnanır imzalı yeni menüsüyle misafirlerini sürpriz lezzetlerle ağırlayacak mekan, birbirinden farklı isimlerin performanslarıyla da eğlenceyi yeniden yorumlayacak. Açılışa katılan Aynur Aydın, önümüzdeki günlerde Aila’da performans sergileyeceğinin müjdesini verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Amerikalılara FETÖ uyarısıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti.
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