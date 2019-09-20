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20.09.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Yeni sezona sergiyle girdi

Yeni sezonla yepyeni bir deneyim sunmak isteyen Roman, Abdi İpekçi mağazasının kapılarını özel bir davet ve sergiyle açtı

Yeni sezona sergiyle girdi

Moda ve sanatın buluştuğu bir mağaza olarak konumlanan Abdi İpekçi’deki yeni Roman, açılışını özel bir davet ve Ayça Sarc’ın küratörlüğündeki ‘Yorganlar Fora’ sergisiyle yaptı. Rengarenk el işi saten yorganlar, markanın sonbahar-kış 2019-2020 koleksiyonuyla yan yana gelirken, davete, Ümit Boyner, Banu Çarmıklı, Demet Müftüoğlu, Selma Türkeş ile Zeynep Üstünel gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok isim katıldı. Ev sahibi Roman Kreatif Direktörü Suzan Toplusoy’la Travelmodus.com’un kurucusu Özlem Avcıoğlu konuklarla yakından ilgilendi. Sergi, 19 Ekim’e kadar görülebilecek.

Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıMalatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.
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