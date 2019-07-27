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HaberlerCadde'Yeni sezonda ekranlarda buluşuruz'
27.07.2019 - 12:19

'Yeni sezonda ekranlarda buluşuruz'

Oyuncu Melis Sezen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

'Yeni sezonda ekranlarda buluşuruz'

Melis Sezen, tatil sonrası yoğun bir tempoda İstanbul'da görüşmeler yapıyor.

Yeni sezonda güzel bir proje ile ekranlarda olmak istediğini söyleyen güzel oyuncu, "Gelen teklifler var. Şu sıralar uzun uzun senaryo okuyorum. Gerçekten oynamak için bir dizide rol almak istemiyorum. Uzun soluklu içime sinecek bir proje ile yeni sezonda ekranlarda olmak istiyorum. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım güzel bir proje ile yeni sezonda ekranlarda buluşuruz" açıklamasında bulundu.

Manavgat'ta Aleyna Tilki rüzgarıAntalya'nın Manavgat ilçesinde bu sene 23'üncüsü düzenlenen Barış Suyu Festivali'nde konser veren Aleyna Tilki, Eskiden 1 tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı dedi.
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