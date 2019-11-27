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27.11.2019 - 07:50 |

Yeni şube Bursa’ya

Yurt içinde ve dışında kendi adını taşıyan döner restoranlarıyla ilgi gören Serkan Mutlu, yeni şubesini Bursa’da açacak.

Yeni şube Bursa’ya

Yurt içinde ve dışında kendi adını taşıyan döner restoranlarıyla ilgi gören Serkan Mutlu, yeni şubesini Bursa’da açacak. Restoranın hazırlıklarıyla yakından ilgilenen iş insanı, şu sıralar İstanbul-Bursa arası mekik dokuyor. Mutlu, Bursa’daki restoranın hizmete girmesinin hemen ardından Cezayir’e giderek, yeni şube için mekan araştıracak.

26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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