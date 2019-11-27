Yeni şube Bursa’ya

Yurt içinde ve dışında kendi adını taşıyan döner restoranlarıyla ilgi gören Serkan Mutlu, yeni şubesini Bursa’da açacak. Restoranın hazırlıklarıyla yakından ilgilenen iş insanı, şu sıralar İstanbul-Bursa arası mekik dokuyor. Mutlu, Bursa’daki restoranın hizmete girmesinin hemen ardından Cezayir’e giderek, yeni şube için mekan araştıracak.