Yeni tatlı şefi Sinan Akçıl

Yemek sonrası tuvalete gitmek için masadan ayrılan Sinan Akçıl, geri döndüğünde tatlı servisinde aşçı kepi takarak, Burcu Kıratlı'ya ve misafirlerine servis yaptı.

Bir hayli eğlendikleri görülen ikiliden Burcu Kıratlı, önümüzdeki sezon ekranlarda olmaya devam edeceğini, görüşmelerinin devam ettiğini dile getirdi. Akçıl ise konser takviminin yoğun olduğunu ve birçok şehirde konser vereceğini söyledi.