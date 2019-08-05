MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeYeni tatlı şefi Sinan Akçıl
05.08.2019 - 13:45

Yeni tatlı şefi Sinan Akçıl

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu eşi Burcu Kıratlı, önceki gün Vadistanbul AVM'de görüntülendi. Kıratlı'nın annesi Gül Erçetingöz ve dostlarının eşliğinde bir restorana giriş yapan ünlü çift, restoranda birbirinden güzel İtalyan lezzetlerini tadarken bir yandan da eğlenceli dakikalar yaşadı.

Yeni tatlı şefi Sinan Akçıl

Yemek sonrası tuvalete gitmek için masadan ayrılan Sinan Akçıl, geri döndüğünde tatlı servisinde aşçı kepi takarak, Burcu Kıratlı'ya ve misafirlerine servis yaptı.

Bir hayli eğlendikleri görülen ikiliden Burcu Kıratlı, önümüzdeki sezon ekranlarda olmaya devam edeceğini, görüşmelerinin devam ettiğini dile getirdi. Akçıl ise konser takviminin yoğun olduğunu ve birçok şehirde konser vereceğini söyledi.

5 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Beni bir süre daha böyle göreceksiniz'

'Beni bir süre daha böyle göreceksiniz'

Tanju Çolak'a yoğun ilgi

Tanju Çolak'a yoğun ilgi

Sinan Çalışkanoğlu'ndan 'Mucize 2' açıklaması

Sinan Çalışkanoğlu'ndan 'Mucize 2' açıklaması

Hakan Akkaya alışveriş turunda

Hakan Akkaya alışveriş turunda

Sıradaki Haber