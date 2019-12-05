Yeni yıl ışıltısı!

LC Waikiki, 2020 heyecanını ve enerjisini yansıttığı yeni yıl koleksiyonunu Feriye’de tanıttı. Begüm Özer, Arzu Kunt, Rıfat Yüzüak ve Özlem Eraslan’ın da aralarında yer aldığı konuklar; kadın, erkek, çocuk ve ev tekstili ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Yeni yılın ruhuna uygun ışıltılı ve parlak bir koleksiyon sunan markanın tasarımlarında, gold ve siyahın gücünün yanı sıra kırmızının ihtişamı da beğeni topladı. Ev sahipliğini LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç’un yaptığı organizasyonda; Arzu Kunt, Serap Sarı, Alegra Levi, Ceylan Çapa ve Hande Sezer Pekcan yer aldı.



