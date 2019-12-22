22.12.2019 - 07:50 |
Yeni yıl konserleri
Behzat Gerçeker şefliğindeki ENBE Orkestrası, DJ Bartuğ Sayılı ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’yla birlikte yeni yıl konserlerini hazırladı.
Onlarca müzisyen, 27-28 Aralık’ta Antalya AKM Aspendos Salonu’nda izleyici karşısına çıkarak, resital sunacak.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.