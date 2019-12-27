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27.12.2019 - 07:50 |

Yeni yıl ruhunu yaşayın

2020 yaklaşırken, yılbaşı ruhunu, mutluluğu ve tadıyla size ve sevdiklerinize yaşatmak isteyenlerdenseniz, Fairmont Quasar İstanbul sizleri bekliyor

Yeni yıl ruhunu yaşayın

Alışveriş seçenekleri

200 yıllık perakende devi Brooks Brothers, kış koleksiyonundaki hediye alternatifleriyle sizleri bekliyor. Siyah-beyaz kareli, yılbaşı motifli ve uyku bandıyla pijama takımı ya da deri eldivenler, kaz tüyü yelekler kaliteyi sevenler için seçenekler sunuyor. Gece kıyafetlerindeyse tek parça mini ve maxi boylardaki elbiselerle, smokin veya takım elbiseler dikkat çekiyor.

Çarpıcı şıklık

Tergan, trendleri bir arada sunduğu FW19-20 koleksiyonuyla, yılbaşı gecesine imzasını atıyor. Yılbaşı şıklığı için kısa süet bot ve yılan desenleriyle çarpıcı bir stil ön plana çıkaran marka, yılbaşına özel yüzde 60’a varan indirimleri müjdeliyor.

Egzotik setler

Sinoz Kozmetik, özel hediye setleri sunuyor. Ev keyfini ve beden terapisini ikiye katlayacak setlerde, el kreminden vücut peelingine, mumdan ev kokularına kadar alternatifler bulunuyor. Marka, Gül, Aloe Vera ve Gold Aura serileriyle, yeni yıla büyüleyici bir girişin kapılarını açıyor.

2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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Cadde Yazarları

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