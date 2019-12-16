16.12.2019 - 07:50 |
Yeni yıla ‘Merhaba’ dediler
Yeşim Manav ile Berna Ülger’in sahibi olduğu; sanat, seyahat ve sosyal sorumluluklarla ilgili seminerler düzenleyen Arts Club İstanbul’da, renkli bir yeni yılı karşılama daveti verildi.
Yeşim Manav ile Berna Ülger’in sahibi olduğu; sanat, seyahat ve sosyal sorumluluklarla ilgili seminerler düzenleyen Arts Club İstanbul’da, renkli bir yeni yılı karşılama daveti verildi. Etkinliğe; Serdar-Nurdan Uzel, Sevgi Toprak Tunga, Petek Geçgören, Serap Tibuk, Nuray Fenercioğlu, Sinem Güven ve Gaye Alacalar katıldı. Müzik eşliğinde eğlenen misafirler, sanat üzerine sohbet etti.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.