Yeni yıla ‘Merhaba’ dediler

Yeşim Manav ile Berna Ülger’in sahibi olduğu; sanat, seyahat ve sosyal sorumluluklarla ilgili seminerler düzenleyen Arts Club İstanbul’da, renkli bir yeni yılı karşılama daveti verildi. Etkinliğe; Serdar-Nurdan Uzel, Sevgi Toprak Tunga, Petek Geçgören, Serap Tibuk, Nuray Fenercioğlu, Sinem Güven ve Gaye Alacalar katıldı. Müzik eşliğinde eğlenen misafirler, sanat üzerine sohbet etti.