Yeni yıla yeni albüm

Camila Cabello, yeni albümü ‘Romance’ı piyasaya sürdü. 22 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi, Shawn Mendes ile düet yaptığı ‘Senorita’ parçasının da bulunduğu çalışmada, ‘Shameless’, ‘Liar’, ‘Cry for Me’, ‘Easy’ ve ‘Living Proof’ gibi eserleri seslendiriyor. Epic Records ve Syco Music aracılığıyla tüm dijital platformlarda yayınlanan projeyle ilgili Kübalı popçu, “Romance ile ilgili herkesin verdiği tepkiler için minnettarım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kalbimi insanlarla paylaşabilmek, beni çok şanslı hissettiriyor. Bu anların benim için anlamının büyük olduğunu bilmenizi isterim” dedi.

Şarkı yazmanın kendisi için duygularıyla iletişime geçmenin bir yolu olduğunu belirten Cabello, “Her şeyin üzerinde, bunları kendim için yapıyorum. Bu benim akıl sağlığım” ifadesiyle şaşırttı.