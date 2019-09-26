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26.09.2019 - 17:41 |

Yeni yıla yeni film

Oyuncu Anıl Tetik, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Yeni yıla yeni film

Yakın bir arkadaşı ile alışverişe çıkan Anıl tetik, meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Yeni sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlandığını söyleyen yakışıklı oyuncu, "Önümüzdeki günlerde yeni filmimiz için start veriyoruz. Yeni yılda vizyonda olacak inşallah. Onun dışında gelen birkaç dizi teklifi var. Onları da değerlendirme aşamasındayım" açıklamasında bulundu.

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