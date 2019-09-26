26.09.2019 - 17:41 |
Yeni yıla yeni film
Oyuncu Anıl Tetik, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Yakın bir arkadaşı ile alışverişe çıkan Anıl tetik, meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.
Yeni sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlandığını söyleyen yakışıklı oyuncu, "Önümüzdeki günlerde yeni filmimiz için start veriyoruz. Yeni yılda vizyonda olacak inşallah. Onun dışında gelen birkaç dizi teklifi var. Onları da değerlendirme aşamasındayım" açıklamasında bulundu.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.