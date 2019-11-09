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09.11.2019 - 12:23 |

Yeni yıla yeni filmle giriyor

Katıldığı bir yarışma programı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan yakışıklı oyuncu Anıl Tetik, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Yeni yıla yeni filmle giriyor

Önümüzdeki yılın ilk aylarında rol aldığı sinema filmi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını söyleyen Anıl Tetik, "Güzel bir iş oldu. Umuyoruz ki filmimize gidip izleyenlerin de keyifli vakit geçirecekleri bir iş oldu. Nasipse 2020 yılının ocak ayında vizyonda olacağız" açıklamasında bulundu.

Kendisine gelen dizi teklifleri olduğunu da söyleyen Anıl Tetik, şu sıralar bu dizilerin senaryolarını okuduğunu ve değerlendirdiğini belirtti.

9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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