Yeni yıla yeni filmle giriyor

Önümüzdeki yılın ilk aylarında rol aldığı sinema filmi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını söyleyen Anıl Tetik, "Güzel bir iş oldu. Umuyoruz ki filmimize gidip izleyenlerin de keyifli vakit geçirecekleri bir iş oldu. Nasipse 2020 yılının ocak ayında vizyonda olacağız" açıklamasında bulundu.

Kendisine gelen dizi teklifleri olduğunu da söyleyen Anıl Tetik, şu sıralar bu dizilerin senaryolarını okuduğunu ve değerlendirdiğini belirtti.