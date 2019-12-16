16.12.2019 - 12:10 |
'Yeni yılda sadece sağlık diliyorum'
Sunucu Ebru Akel, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.
Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de meydan katında bulunan yılbaşı köyünü gezen Ebru Akel ile oğlu, daha sonra açık alanda turlayıp kısa bir gezintiye çıktı.
Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Akel, "Yeni yılda sadece sağlık diliyorum. Her şeyin başında sağlıklı bir insan olmak en büyük servet, gerisi önemli değil. Bizim ailecek bir planımız yok, yeni yıla evimizde gireceğiz" dedi.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.