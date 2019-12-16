Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de meydan katında bulunan yılbaşı köyünü gezen Ebru Akel ile oğlu, daha sonra açık alanda turlayıp kısa bir gezintiye çıktı.

Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Akel, "Yeni yılda sadece sağlık diliyorum. Her şeyin başında sağlıklı bir insan olmak en büyük servet, gerisi önemli değil. Bizim ailecek bir planımız yok, yeni yıla evimizde gireceğiz" dedi.