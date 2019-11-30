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30.11.2019 - 13:56 |

Yeni yılı sahnede karşılayacak

Şarkıcı Ebru Yaşar, önceki gün çocukları Hasan Poyraz ve Ebru Su ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Yeni yılı sahnede karşılayacak

Çocukları ile birlikte bugünü alışverişe ayırdığını söyleyen Ebru Yaşar, uzun bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Yeni yıl için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen şarkıcı, yeni yılı sahnede çalışarak karşılayacağını söyledi.

Hande Fırat'tan sağlık durumu ile ilgili açıklama...CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programını hazırlayan ve sunan Hande Fırat canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu merak edilen Hande Fırat'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 'İyiyim' mesajı veren Hande Fırat, bugün kaleme aldığı köşe yazısında da canlı yayında neler yaşadığını anlattı.
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Cadde Yazarları

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