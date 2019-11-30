Yeni yılı sahnede karşılayacak

Çocukları ile birlikte bugünü alışverişe ayırdığını söyleyen Ebru Yaşar, uzun bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Yeni yıl için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen şarkıcı, yeni yılı sahnede çalışarak karşılayacağını söyledi.