07.10.2019 - 07:50 |
Yeniden başlıyor
Senaryosu Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı ‘Jet Sosyete’ 11 Ekim’de yeni maceralarıyla puhutv.com’da seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Senaryosu Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı ‘Jet Sosyete’ 11 Ekim’de yeni maceralarıyla puhutv.com’da seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun başrolünü paylaştığı dizi, 50 dakika olacak.
Mevsim geçişlerine doğal önlem 'Kuşburnu'Kış mevsiminin habercisi sonbaharın gelmesiyle birlikte grip, nezle, gribal enfeksiyonlar, faranjit tarzı hastalıklarda ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde doğal önlem olarak kullanılan ‘kuşburnu’ güvenilir bir ürün olarak dikkat çekiyor.