25.01.2020 - 07:50 |
Yeniden gazino
Bülent Ersoy ve Selami Şahin, 1 Şubat akşamı ‘Gazino yeniden doğuyor’ sloganıyla yola çıkan Maslak 1453’te açılacak Yeni’de sahne alacak.
Gece için uzun süredir hazırlık yapan sanatçılar, sevenlerine fenomen eserlerinin yanı sıra hit parçalarını da seslendirecek.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.