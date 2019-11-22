22.11.2019 - 07:50 |
Yeniden görüşüyorlar!
10 ay önce ilişkilerini noktalayan Gigi Hadid ile Zayn Malik’in yeniden görüşmeye başladığı iddia edildi.
10 ay önce ilişkilerini noktalayan Gigi Hadid ile Zayn Malik’in yeniden görüşmeye başladığı iddia edildi. 26 yaşındaki şarkıcıyla 24 yaşındaki model, Kasım 2015’ten bu yana, bir dargın bir barışık aşk yaşıyordu. İkiliye yakın kaynaklar, “Birlikte biriktirdikleri çok fazla anıları var. Şimdilik iyi anlaşıyorlar” ifadelerini kullandı.
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