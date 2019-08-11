11.08.2019 - 07:50
Yeniden icralık oldu
Emre Altuğ, altı yıl önce Alaçatı’da kiraladığı otelin ücretini ödemeyince ikinci defa icralık oldu.
Oteli, Bay Sako adıyla işletmeye açan şarkıcının, ocak ayında, 31 Temmuz 2019 vadeli mal sahiplerine 163 bin 107 TL ve avukatı Doğan Deyirmenci’ye de 18 bin 598 TL tutarında senetle imzaladığı protokolü ödemediği ortaya çıktı.
Altuğ, daha önce de borcunu ödemediği için oteli tahliye etmişti.
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.