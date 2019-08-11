Yeniden icralık oldu

Oteli, Bay Sako adıyla işletmeye açan şarkıcının, ocak ayında, 31 Temmuz 2019 vadeli mal sahiplerine 163 bin 107 TL ve avukatı Doğan Deyirmenci’ye de 18 bin 598 TL tutarında senetle imzaladığı protokolü ödemediği ortaya çıktı.

Altuğ, daha önce de borcunu ödemediği için oteli tahliye etmişti.