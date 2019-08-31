Müzik yerine kariyerini kick-boks ve pilates konusunda eğitmenlik yaparak sürdürdüğünü söyleyen Yasemin Yürük, "Sahneyi özlüyorum ama şimdiki hayatımda daha mutluyum. Şarkı söylememek kendi tercihim. Çok küçük yaşta bazı şeyleri gördük ve insanın bir doyma hayatı oluyor, ben de doydum açıkçası. Artık o eski hayatı istemiyorum. Yeniden şarkı söylemeyi düşünmüyorum, kızlar olursa belki" dedi.