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HaberlerCadde'Yeniden şarkı söylemeyi düşünmüyorum'
31.08.2019 - 08:53

'Yeniden şarkı söylemeyi düşünmüyorum'

2000’li yılların popüler grubu Hepsi’nin üyesi Yasemin Yürük, önceki gün City's AVM'de objektiflere takıldı.

'Yeniden şarkı söylemeyi düşünmüyorum'

Müzik yerine kariyerini kick-boks ve pilates konusunda eğitmenlik yaparak sürdürdüğünü söyleyen Yasemin Yürük, "Sahneyi özlüyorum ama şimdiki hayatımda daha mutluyum. Şarkı söylememek kendi tercihim. Çok küçük yaşta bazı şeyleri gördük ve insanın bir doyma hayatı oluyor, ben de doydum açıkçası. Artık o eski hayatı istemiyorum. Yeniden şarkı söylemeyi düşünmüyorum, kızlar olursa belki" dedi.

Yeniden şarkı söylemeyi düşünmüyorum

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