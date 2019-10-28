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28.10.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Yeşilçam oyuncuları açılışta buluştu

Yeşilçamın unutulmaz oyuncuları Nuri Alço, Coşkun Göğen, Ahmet Arıman-Kader Arıman ve Tuncay Akça, önceki gün Yeşilçam Kahve Evi’nin Beylikdüzü şube açılışına katıldı.

Yeşilçam oyuncuları açılışta buluştu

Yeşilçamın unutulmaz oyuncuları Nuri Alço, Coşkun Göğen, Ahmet Arıman-Kader Arıman ve Tuncay Akça, önceki gün Yeşilçam Kahve Evi’nin Beylikdüzü şube açılışına katıldı. Kurdeleyi marka sahibi Ali İhsan Demirbilek ve şarkıcı Sibel Yıldırım’la kesen Nuri Alço, törene nişanlısı Burcu Sezginoğlu ile katıldı. Oyuncu, “Düğün tarihini şimdilik paylaşmak istemiyoruz çünkü nazar değmesinden korkuyoruz. Aileler arasında konuştuk çok az bir süre kaldı” dedi.

‘Pişmiş kahve gibiyiz’

Tuncay Akça ise günümüz oyuncularını eleştirdi: “Şimdiki oyuncular hava peşindeler. Biz işimizi aşkla yaptık. Onlar makinede, biz ise odun ateşiyle pişmiş kahve gibiyiz” diye konuştu.

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