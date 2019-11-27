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27.11.2019 - 14:26 |

Yeşim Ceren Bozoğlu cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Yıllar önce rol aldığı 'O Hayat Benim' dizisi için kilo alan ve sonrasında tüm bu fazlalıklarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Instagram'dan yayınladığı cesur pozlar gündem oldu.

Yeşim Ceren Bozoğlu cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı

2014 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan 'O Hayat Benim' dizisinde 'Nuran' karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu, rolü için kilo almıştı. Bozoğlu, dizi bittikten sonra 100 kilogramdan 52 kiloya kadar düştü.

Fit görüntüsüyle takipçilerinin de beğenisini kazanan başarılı oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.Mide ameliyatı olduktan sonra fazla kilolarından kurtulan 45 yaşındaki oyuncu, son olarak file çorap, mayo ve topuklu ayakkabı kombiniyle poz verdi.

Bu kareleri takipçileriyle paylaşan Bozoğlu'nun hayranları ikiye bölündü. Bazıları oyuncunun pozlarına hayran kalırken bir kısım da "Bu pozlar size yakışmadı" yorumunu yaptı.

Yeşim Ceren Bozoğlu cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Yeşim Ceren Bozoğlu cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı

 EBRU POLAT ÖZENDİ

Ünlü oyuncunun son fotoğrafını beğenen Ebru Polat, bu pozlara "Çok seksi ve çok özendim" yorumunu yaptı.

27 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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