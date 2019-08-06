Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni imajı

Sarı saçli hali ile sosyal medya hesabından bol bol paylaşımda bulunan, bu paylaşımlarından birinde “Ben bu sarışınlığa çok alıştım yalnız, onu napıcaz?” ifadesini kullanan Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni görüntüsüyle geçtiğimiz günlerde objektif karşısına geçti.

Saçlarını siyaha boyatan ve yeni görüntüsünü Instagram'da yayınlayan Bozoğlu, gülümserken çekilmiş karesi ile binlerce beğeni aldı.