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06.08.2019 - 10:33

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni imajı

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından yeni imajıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni imajı

Sarı saçli hali ile sosyal medya hesabından bol bol paylaşımda bulunan, bu paylaşımlarından birinde “Ben bu sarışınlığa çok alıştım yalnız, onu napıcaz?” ifadesini kullanan Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni görüntüsüyle geçtiğimiz günlerde objektif karşısına geçti.

Saçlarını siyaha boyatan ve yeni görüntüsünü Instagram'da yayınlayan Bozoğlu, gülümserken çekilmiş karesi ile binlerce beğeni aldı.

Yeşim Ceren Bozoğlunun yeni imajı

Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi.
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