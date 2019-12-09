09.12.2019 - 07:50 |
Yeşim Erçetin: Enes Batur üslubunu düzeltirse sevineceğim
Yeşim Erçetin, önceki gün City’s Avm’de alışveriş sırasında objektiflere takıldı. Sinirli haliyle dikkat çeken Erçetin, 7 yaşındaki kızıyla konuştuktan sonra sinirinin bozulduğunu söyledi.
Yedi yaşındaki kızımla, bakıcısının aracılığıyla konuştum. Kızımla konuşurken, Enes Batur’un sesi geliyordu. Enes yüzünden kızımın konuşması değişti.
Erkek çocuğu gibi konuşuyor; kanka, ağabey gibi sokak jargonu kullanıyor. Bir anne olarak, Enes Batur, biraz daha üslubunu düzeltirse çok sevineceğim” diyerek kızgınlığını dile getirdi.