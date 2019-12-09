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09.12.2019 - 07:50 |

Yeşim Erçetin: Enes Batur üslubunu düzeltirse sevineceğim

Yeşim Erçetin, önceki gün City’s Avm’de alışveriş sırasında objektiflere takıldı. Sinirli haliyle dikkat çeken Erçetin, 7 yaşındaki kızıyla konuştuktan sonra sinirinin bozulduğunu söyledi.

Yeşim Erçetin: Enes Batur üslubunu düzeltirse sevineceğim

 

Yedi yaşındaki kızımla, bakıcısının aracılığıyla konuştum. Kızımla konuşurken, Enes Batur’un sesi geliyordu. Enes yüzünden kızımın konuşması değişti.

Erkek çocuğu gibi konuşuyor; kanka, ağabey gibi sokak jargonu kullanıyor. Bir anne olarak, Enes Batur, biraz daha üslubunu düzeltirse çok sevineceğim” diyerek kızgınlığını dile getirdi. 

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