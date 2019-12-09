Yeşim Erçetin: Enes Batur üslubunu düzeltirse sevineceğim

Yedi yaşındaki kızımla, bakıcısının aracılığıyla konuştum. Kızımla konuşurken, Enes Batur’un sesi geliyordu. Enes yüzünden kızımın konuşması değişti.

Erkek çocuğu gibi konuşuyor; kanka, ağabey gibi sokak jargonu kullanıyor. Bir anne olarak, Enes Batur, biraz daha üslubunu düzeltirse çok sevineceğim” diyerek kızgınlığını dile getirdi.