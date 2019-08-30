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HaberlerCaddeYeşim Salkım: O kadar yalnız kaldım ki!
30.08.2019 - 09:25

Yeşim Salkım: O kadar yalnız kaldım ki!

Şarkıcı Yeşim Salkım, Instagram hesabı üzerinden gülerken çektiği bir selfie'yi paylaşırken, bu karenin altına yazdığı satırlarla dikkat çekti.

Yeşim Salkım: O kadar yalnız kaldım ki!

Yeşim Salkım, sosyal medyada şu mesajı yayınladı:
"Gülüyorum bu hayata, olana bitene. Sonra diyorum ki kendime; 'kızım sen düz dur, eğri kendini belli eder'. O kadar yalnız kaldım ki benden kimseye destek olmamı beklemeyin. Benim vicdanım rahat çünkü ben evde sadece televizyonun sesiyle tek başıma günlerce ağladım. Ben tam kendime göre tam dünyaya göre. Ben bu tür oyunları bilmem, ben anlamam bu dilden, benim yolum sahici olmak, hepsi bu."

Yeşim Salkım: O kadar yalnız kaldım ki

İtfaiyenin merhameti kameradaKayseri'nin Melikgazi ilçesinde tarlada çıkan yangında yanmak üzere olan kaplumbağayı kurtaran itfaiye ekipleri, suda serinleterek kendine getirdi.
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