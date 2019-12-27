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27.12.2019 - 16:51 |

Yılbaşı gecesi Kanal D'de yıldızlar geçidi

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yönetmenliğini Özge Toprak Bahıt’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği 'Çok Güzel Hareketler 2', 31 Aralık Salı akşamı yılbaşı özel bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecek. Bu çok özel bölüme 'Afili Aşk’ın başrol oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul, Ümit Besen, Eypio, Gülben Ergen, Anadolu Ateşi, Suzan Kardeş, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ersay Üner ve İsmail Altunsaray konuk olacak.

Yılbaşı gecesi Kanal D'de yıldızlar geçidi

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel’ bölümü, İbrahim Büyükak’ın sunumuyla başlayacak. İlk skeç 'Erkek Yurdu’nda Oğuzhan Koç; 'Semtsel Dönüşüm skecinde Eypio izleyici karşısına çıkarken; 'Yılbaşı Çevirmesi’nde 'Afili Aşk' dizisinin oyuncuları Burcu Özbek ve Çağlar Ertuğrul rol alacak.

Yılbaşı gecesi Kanal Dde yıldızlar geçidi

Gülben Ergen, 15 yıl aradan sonra 'Dadı' karakteri olarak ekranda olacak. 'Mahalle Katkısı' skecinde ise izleyici Ersay Üner ve Anadolu Ateşi ile hem gülecek hem eğlenecek. Gecenin bir diğer sürprizi rap performansıyla müziğin efsane isimlerinden Ümit Besen olacak. Yılbaşı ekranında bir ‘Çok Güzel Hareketler klasiği’ olan 'Açın Kapıyı' skeçi de sahnelenecek.

Yılbaşı gecesi Kanal Dde yıldızlar geçidi


VE EFSANELER SAHNEDE
BKM’nin 25'inci yılında 'Mükremin Çıtır', 'Lütfiye Çıtır' ve 'Feriştah', doğdukları sahnede Mükremin’in rüyasında buluşacak. Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra aynı sahnede Lütfiye, Mükremin ve Feriştah olarak 'Bir Demet Tiyatro’yu oynaması Çok Güzel Hareketler’in yılbaşı bölümünü unutulmaz kılacak. Gecenin finalinde ise sahneye Suzan Kardeş çıkacak.

Yılbaşı gecesi Kanal Dde yıldızlar geçidi

Eğlence, kahkaha ve sürprizlerle dolu 'Çok Güzel Hareketler’in yılbaşı özel bölümü, 31 Aralık Salı akşamı Kanal D’de.

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