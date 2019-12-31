Yılbaşında hangi ünlü nerede sahnede?

Her yıl olduğu gibi 2020'nin karşılandığı 31 Aralık gecesinde ünlü isimler sahnede olacak. Bu yıl birçok isim yılbaşını ailesiyle geçirmeyi seçse de ünlülerin çoğu sahnelerin tozunu attıracak. İşte yılbaşında kim nerede sahne alıyor? detayları...

KIBRIS'TA SAHNE ALAN İSİMLER

Tarkan, Kıbrıs-Girne’de bulunan Elexus Hotel Resort&Spa Otel’de sahne alacak.

Seda Sayan bu gece Kıbrıs’taki Salamis Bay Conti Resort Hotel & Casino Otel’in sahnesinde olacak.

Hadise, Kıbrıs’taki Limak Cyprus Deluxe Hotel’in yılbaşı programında sevenleriyle buluşacak.

Candan Erçetin, yılbaşı konserini Kıbrıs’taki Merit Park Hotel’de verecek.

Serkan Kaya, sevenleriyle Kıbrıs’taki Kaya Palazzo Resort’te bir araya gelecek.

Yıldız Tilbe, Kıbrıs Concorde Luxury Resort & Casino’da yılbaşı konseri verecek.

Fatih Ürek, Kıbrıs’ta hizmet veren Acapulco Resort Convention Spa Otel’in yılbaşı programında coşkuyu zirveye taşıyacak.

Koray Avcı, Kıbrıs’taki Merit Royal Hotel’de konser verecek.

Kıbrıs’ta sahneye çıkacak bir başka isim de Zara. Sanatçı, Kaya Artemis Otel’de olacak.

Funda Arar, 2020’yi Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa Otel’in sahnesinde karşılayacak.

Derya Uluğ, Kıbrıs’taki Malpas Hotel & Casino’da sahne alacak.

YENİ YILI İSTANBUL'DA KARŞILAYACAK ÜNLÜLER

Aslı Hünel, 2020’yi Meos Restoran’da vereceği konserle karşılayacak.

Selen Görgüzel, Etiler’deki Scarlet Steakhouse’un yılbaşı kutlamasında sahneye çıkacak.

Portaxe’teki “Büyük Yılbaşı Eğlencesi”nde Sibel Mirkelam, Arzu Akça ve Azeri sanatçı Seva farklı salonlarda sahneye çıkacak.

Bengü, İstanbul Crowne Plaza’da sahneye çıkacak.

Mehmet Erdem, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’in Kalamış Balo Salonu’nda sahne alacak. Aynı gece otelin Beykoz Balo Salonu’nda İlhan Güryalçın konser verecek. Otelin Ouzo Roof Restoran’ında ise Yorgo sahneye çıkacak.

Eda ve Metin Özülkü, en sevilen şarkılarıyla Hilton İstanbul Maslak’ta sahne alacak.

DİĞER İLLERDE KONSER VERECEK İSİMLER

Şef Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası, Antalya-Belek’te bulunan Sueno Hotels Deluxe’ün yılbaşı kutlamasına renk katacak.

Yalova’da hizmet veren Terma City’deki yılbaşı programının teması “sağlıklı yıllar” olacak. Geceyi Cem Özer sunacak.

Hande Ünsal, Antalya’daki Rox Royal Hotel Kemer’de sahneleyeceği performansla 2020’ye merhaba diyecek.

Muazzez Ersoy, NG Sapanca Wellness & Convention Oteli sahnesinde olacak.

Bülent Serttaş, NG Afyon Wellness Convention Otel’de sahne alacak.

Lazzoni Hotel’deki yılbaşı kutlamasının yıldızı Deniz Yükseler.

Demet Akalın, 2020’ye Jolly Joker Adana sahnesinde merhaba diyecek.

Deniz Seki yeni yılı Jolly Joker Mersin’de karşılayacak.

Emre Altuğ, Antalya’daki Ela Quality Resort Belek’te olacak.

İzel, Kastamonu’daki Ferko Ilgaz Mountain Hotel & Resort’ün yılbaşı programında sahne alacak.

Işın Karaca 2020’yi Calista Luxury Belek’te karşılıyor.

Antalya Granada Luxury Hotel, yeni yılı Murat Boz’la karşılıyor.

Mustafa Ceceli, yılbaşını Azerbaycan-Bakü’deki Sapfir Saray’da kutlayacak.