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24.12.2019 - 08:06 |

Yıldıray Şahinler Gemide filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu

Türk sinema tarihinde önemli yere sahip olan 1998 yapımı 'Gemide' filminin bir sahnesinde oyunculara haberi olmadan uyuşturucu madde verildiği iddiası büyük tartışma yarattı. Filmin başrol oyuncularından Yıldıray Şahinler, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Çakar'ın iddialarını reddetti.

Yıldıray Şahinler Gemide filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu

Başrollerini Erkan Can, Haldun Boysan ve Yıldıran Şahinler gibi isimlerin paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Serdar Akar otururken, senaryosunu Önder Çakar kaleme aldı. Çakar geçtiğimiz haftalarda bir sahnede oyuncuların haberi olmadan gerçek uyuşturucu madde verildiğini iddia etmişti.

Yıldıray Şahinler Gemide filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu

Filmin o sahnesinde oynayan Yıldıray Şahinler ise iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Usta oyuncu, “Bırakın uyuşturucu maddeyi, kariyerim boyunca sahneye sarhoş çıkmadım” diyerek Çakar’ı yalanladı.

İşte o açıklama:

Yıldıray Şahinler Gemide filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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Cadde Yazarları

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