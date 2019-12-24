Yıldıray Şahinler Gemide filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu

Başrollerini Erkan Can, Haldun Boysan ve Yıldıran Şahinler gibi isimlerin paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Serdar Akar otururken, senaryosunu Önder Çakar kaleme aldı. Çakar geçtiğimiz haftalarda bir sahnede oyuncuların haberi olmadan gerçek uyuşturucu madde verildiğini iddia etmişti.

Filmin o sahnesinde oynayan Yıldıray Şahinler ise iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Usta oyuncu, “Bırakın uyuşturucu maddeyi, kariyerim boyunca sahneye sarhoş çıkmadım” diyerek Çakar’ı yalanladı.

İşte o açıklama: